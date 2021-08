Gilberto lamenta eliminação, mas exalta atuação: 'Mostramos força'

O Bahia bem que lutou, mas o triunfo por 2x1 sobre o Atlético-MG, na noite desta quarta-feira (4), no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, não foi suficiente para o tricolor seguir vivo na Copa do Brasil.

Apesar da eliminação nas oitavas de final do torneio, o atacante Gilberto exaltou a atuação do Esquadrão. O time chegou a abrir 2x0 no primeiro tempo, resultado que levava o duelo para os pênaltis, mas levou o gol de Vargas no segundo tempo e viu a vaga ficar com o time mineiro.

"A gente lutou bastante, esse grupo não se entrega. E a gente não se entregou. Conseguimos tirar a vantagem que eles tinham. Aconteceu o gol deles... Acabamos sem a classificação. Mas estamos de parabéns, mostramos nossa força. Não foi o jogo que queríamos, mas o nosso grupo mostrou que somos fortes", disse o camisa 9.

Apesar do adeus na Copa do Brasil, o Bahia quebrou o jejum de vitórias e voltou a vencer depois de cinco jogos na temporada. Agora, o time vai mudar o foco para a Série A do Brasileirão. Neste sábado (7), o Esquadrão encara o Cuiabá, às 21h, na Arena Pantanal.