Gilberto leva terceiro amarelo e desfalca Bahia contra Atlético-GO

Em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro, o Bahia vai ter desfalque importante no duelo contra o Atlético-GO, domingo (10), às 18h15, em Goiânia.

Artilheiro do Esquadrão na temporada com 17 gols, o atacante Gilberto recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão. Sem ele, Dado Cavalcanti vai ter escolher um substituto para ser a referência no ataque.

Entre as opções, o treinador conta com o Gabriel Novaes e o garoto Marcelo Ryan, promovida da equipe sub-20. Presença constante no banco de reserva durante boa parte do Brasileirão, Saldanha se recupera de dor no joelho e é dúvida.

Apesar de não ter condição de enfrentar o Atlético-GO, Gilberto pediu para seguir com a delegação tricolor do Rio Grande do Sul, onde a equipe enfrentou o Grêmio, nesta quarta-feira (6), para Goiânia.

Além do camisa 9, também estão fora do próximo jogo o meia Rodriguinho e o volante Patick de Lucca, que estão isolados após testarem positivo para a covid-19.

Por outro lado, Dado Cavalcanti terá pelo menos três retornos. Ficam à disposição o zagueiro Juninho e o volante Gregore, que cumpriram suspensão, e o lateral Juninho Capixaba, que não enfrentou o Grêmio por conta de uma cláusula contratual.

O Bahia acumula sequência de sete derrotas no Campeonato Brasileiro e ocupa a 16ª colocação, com 28 pontos. O Esquadrão pode entrar na zona de rebaixamento nesta quinta-feira (7), caso o Vasco pelo menos empate com o Atlético-GO.