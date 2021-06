Gilberto marca duas vezes e Bahia vence Ceará de virada no Castelão

O Bahia conseguiu uma boa recuperação no Campeonato Brasileiro. Na tarde desta quinta-feira (17), o tricolor venceu o Ceará, de virada, por 2x1, no estádio Castelão, e conquistou a primeira vitória fora de casa na atual edição da Série A.

Depois de Saulo Mineiro colocar o alvinegro em vantagem, Gilberto marcou dois gols ainda no primeiro tempo e garantiu o triunfo tricolor em Fortaleza. Com o resultado, o Esquadrão chegou aos 7 pontos no Brasileirão e subiu para a oitava colocação.

O próximo adversário do Esquadrão será o Corinthians, neste domingo (20), em São Paulo. Já o Ceará, que soma quatro pontos, visita o Internacional, no Beira Rio.

FARO DE ARTILHEIRO

Por conta da quantidade de partidas que o time tem encarado na temporada, Dado Cavalcanti decidiu poupar alguns atletas. Conti, Patrick e Rodriguinho foram preservados. Luiz Otávio, Jonas e Thonny Anderson ficaram com as respectivas vagas.

Com apenas um minuto de jogo Saulo Mineiro caiu na área. O VAR entrou em ação para analisar um possível pênalti, mas o lance foi entendido como normal. Depois disso, foi o Bahia quem passou a criar boas chances.

Na cobrança de escanteio, Thonny Anderson mandou de cabeça e obrigou o goleiro a fazer grande defesa. Minutos depois Daniel puxou bom contra-ataque, mas errou no passe para Rossi e a defesa alvinegra conseguiu cortar.

Aos poucos, o Ceará começou a se soltar e chegar com mais liberdade ao ataque. Na jogada individual, Mendoza se livrou de dois marcadores e soltou uma bomba. Teixeira fez a defesa.

O goleiro do Bahia só não conseguiu salvar quando aos 15 minutos o alvinegro puxou o contra-ataque. Saulo Mineiro passou pela marcação de Luiz Otávio, invadiu a área e mandou para as redes, abrindo o placar para os cearenses.

Apesar da desvantagem, o Bahia não se abateu e continuou buscando as jogadas no ataque. A sorte do tricolor começou a mudar quando Luiz Otávio foi segurado na área por Gabriel Dias. O árbitro analisou o lance no monitor e marcou pênalti. Gilberto bateu e deixou tudo igual, aos 30 minutos.

O Ceará ainda assimilava o empate quando quatro minutos depois Thaciano e Matheus Bahia construíram boa trama pela esquerda. O lateral cruzou rasteiro e Gilberto fuzilou para o fundo das redes, decretando a virada do Esquadrão no Castelão.



SÓ ADMINISTROU

O Bahia voltou para o segundo tempo com a mesma formação. Com vantagem, o tricolor mudou a postura e passou a esperar um pouco mais o Ceará, tentando aproveitar os espaços dado pelo time cearense.

Quando subiu a marcação, o Bahia quase chegou ao terceiro gol. A pressão de Gilberto fez o goleiro Vinícius Machado errar na saída de bola. Thaciano rolou para Thonny Anderson, mas o atacante pegou mal na bola e mandou para fora.

Aos 19 minutos, Jorginho caiu na área e o árbitro marcou pênalti para o Ceará. Aí o VAR entrou em ação, o lance foi revisado e marcado simulação do meia, que levou cartão amarelo.

Diante de um Ceará que se lançou ao ataque, Dado decidiu mudar o time. Ele reforçou o meio-campo colocando Patrick, Lucas Araújo e Edson. Apesar da maior posse de bola do Ceará, o tricolor conseguiu se defender bem até o final e confirmou o primeiro triunfo fora de casa no Brasileirão.



FICHA TÉCNICA

Ceará 1x2 Bahia - Campeonato Brasileiro (4ª rodada)

Local: estádio Castelão (Fortaleza-CE)

Gols: Saulo Mineiro, aos 15 minutos do 1º tempo, Gilberto, aos 30 e aos 34 minutos

Cartão amarelo: Mendoza, Jorginho e Bruno Pacheco (Ceará); Jonas, Edson, Thonny Anderson e Maycon Douglas (Bahia)

Arbitragem: Marcelo de Lima de Henrique (RJ), auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Márcia Bezerra Lopes (RO)

Ceará: Vinícius Machado, Gabriel Dias (Charles), Messias, Klaus e Bruno Pacheco; Oliveira (Marlon), Fernando Sobral e Jorginho (Vina); Lima, Saulo Mineiro e Mendoza (Hélio Borges). Técnico: Guto Ferreira.

Bahia: Matheus Teixeira, Renan Guedes, Luiz Otávio, Juninho e Matheus Bahia; Jonas (Parick), Daniel (Edson) e Thaciano (Lucas Araújo); Rossi, Gilberto (Maycon Douglas) e Thonny Anderson. Técnico: Dado Cavalcanti.