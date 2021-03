Gilberto marca quatro gols e Bahia goleia o Altos-PI em Pituaçu

Se o Bahia precisava de um bom resultado para se recuperar na Copa do Nordeste, o objetivo foi alcançado com sucesso. Em um dia de ataque inspirado, o tricolor aplicou uma goleada de 5x0 sobre o Altos-PI, na tarde deste domingo (28), no estádio de Pituaçu, pela 6ª rodada do Nordestão.

O placar elástico foi construído ainda no primeiro tempo, com três gols marcados pelo camisa 9 Gilberto, e um de Rodriguinho. O camisa 9 voltou a guardar mais um na segunda etapa.

O triunfo recolocou o Esquadrão na liderança do grupo A do Nordestão, com 10 pontos. O próximo compromisso do tricolor no torneio regional será no sábado (3), quando visita o Fortaleza, às 16h, no Castelão.

CHOCOLATE

Em busca de recuperação na Copa do Nordeste, Dado Cavalcanti promoveu duas mudanças no Bahia. Rossi ganhou a vaga de Gabriel Novaes no ataque, enquanto o argentino Germán Conti entrou no lugar de Juninho e estreou com a camisa tricolor.

O Esquadrão começou o jogo partindo para o ataque de forma avassaladora. Com menos de um minuto a defesa do Altos precisou se virar como pôde da blitz tricolor. A pressão não demorou para fazer efeito.

Aos cinco minutos o goleiro Marcelo saiu mal, Gilberto roubou a bola e foi derrubado na área. O próprio camisa 9 foi para cobrança do pênalti e bateu com frieza para abrir o placar.

O Bahia seguiu no ataque e chegou ao segundo gol depois que Rodriguinho achou Gilberto livre. O atacante bateu colocado para marcar mais um, aos sete minutos da primeira etapa.

Com o placar adverso, o Altos até tentou dar uma respirada e criar algumas jogadas no campo ofensivo. Mas o time do Piauí não conseguiu segurar o ímpeto tricolor. Aos 20 minutos, Rossi escapou pela direita e cruzou rasteiro para Rodriguinho pegar de primeira: Bahia 3x0.

Ainda no primeiro tempo o Bahia teve pelo menos mais três chances claras para balançar as redes, mas Rodriguinho, Gilberto e Rossi desperdiçaram. Não fez falta já que aos 50 minutos o camisa 9 foi novamente derrubado na área e de pênalti marcou o terceiro gol no jogo e o quarto do Bahia.

MAIS UM

O Bahia voltou para o segundo tempo com Ramon no lugar de Edson, que sentiu a panturrilha. Já no Altos, o técnico Fernando Tonet partiu para o tudo ou nada mudou por atacado: Nickson, Netinho e Klenisson saíram para as entradas de Ronan, Jorginho e Leandro Amorim.

Diante de um tricolor relaxado, o Altos conseguiu se soltar, mas levava pouco perigo ao gol de Douglas. Enquanto isso, o Bahia seguia busca do quinto tento. O chute cruzado de Nino passou tirando tinta da trave.

A mesma sorte o goleiro Marcelo não teve quando aos 15 minutos Rossi mandou lançamento perfeito para Gilberto. O centroavante dominou e chutou forte, marcando o quarto dele no jogo, o quinto Esquadrão em Pituaçu.

Com a vantagem estabelecida, Dado aproveitou para poupar alguns atletas. O Bahia seguiu dominando a partida e com presença no campo do Altos. Mas a contagem parou por aí e o tricolor comemorou a vitória por 5x0.

Local: Estádio de Pituçu (Savador-BA)

Gols: Gilberto, aos 5 e aos 7 e aos 50 minutos do 1º tempo, e aos 15 minutos do 2º tempo, e Rodriguinho, aos 20 minutos do 1º tempo.

Cartão amarelo: Conti (Bahia); Klenisson (Altos)

Cartão vermelho: Rafael Araújo (Altos)

Arbitragem: Luiz César de Oliveira, auxiliado por Renan Aguiar e Yuri Rodrigues (trio do Ceará)

Bahia: Douglas, Nino Paraíba (João Pedro), Conti, Lucas Fonseca e Matheus Bahia; Edson (Ramon), Patrick (Raniele) e Daniel; Rossi (Alesson), Gilberto e Rodriguinho (Gabriel Novaes). Técnico: Dado Cavalcanti.

Altos-PI: Marcelo, Gean, Reinaldo Lobo, Rafael Araújo e Nickson (Ronan); Du Santos, Netinho e Juninho Arcanjo; Klenisson (Leandro Amorin), Manoel (Cesinha) e Betinho. Técnico: Fernando Tonet.