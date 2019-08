Gilberto não tem lesão detectada, mas é dúvida contra Atlético-MG

O Bahia iniciou a preparação para enfrentar o Atlético-MG, sábado (24), no estádio Independência, em Belo Horizonte, com alguns problemas para resolver. O principal deles é a presença do atacante Gilberto na partida.

Depois de sentir incômodo na coxa durante o aquecimento e ficar fora do empate por 1x1 com o Goiás, o camisa 9 passou por exame de imagem para saber como está a região.

A boa notícia para Roger Machado e a torcida tricolor é que o procedimento não apontou lesão. Gilberto tem um edema na coxa e vai depender da evolução do quadro para entrar em campo diante do time mineiro. Na manhã desta terça-feira (20), o atacante foi para o campo no Fazendão, mas deu apenas algumas voltas no gramado.

Com 22 gols na temporada, Gilberto é o principal goleador do Bahia em 2019. No Brasileirão, o atacante já balançou as redes sete vezes.

Reservas em campo

Na manhã desta terça, apenas os jogadores reservas e os atletas que atuaram menos de 45 minutos contra o Goiás foram para o campo. As exceções ficaram por conta de Fernandão e Flávio, que deram voltas no gramado, e o goleiro Douglas, que fez um trabalho específico.

Roger aproveitou o dia para realizar um treino coletivo entre os jogadores reservas e atletas do time sub-20. De volta à equipe após cumprir suspensão, o volante Gregore treinou normalmente. Já o lateral Nino Paraíba fez um treino físico com o preparador Paulo Paixão. Ele deve ficar à disposição de Roger, que não poderá contar com Ezequiel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Outro que está fora da partida é o lateral Moisés, que foi expulso diante do Goiás.

Enquanto os reservas disputavam o coletivo, os titulares fizeram uma atividade regenerativa. O elenco tricolor volta aos treinos na manhã de quarta-feira (21), e Roger Machado começará a montar a equipe que vai pegar o Atlético-MG.