Gilberto nega boatos e garante permanência no Bahia

Seis jogos é o máximo que um jogador pode disputar por um clube de mesma divisão caso queira fazer uma troca entre times brasileiros. Esse é o número exato de partidas que Gilberto tem pelo Bahia na Série A. Trocando em miúdos: o centroavante precisa fazer mais um jogo pelo tricolor para inviabilizar que ele jogue por qualquer outro clube neste Brasileirão.

Sem jogar desde o jogo de volta contra o São Paulo pela Copa do Brasil, em 29/5, por conta de lesão, o fato de Gilberto não tem completado os mágicos sete jogos fez com que o camisa 9 tivesse seu nome ligado a especulações durante a pausa para a Copa América. Nesta segunda-feira (1), ele desmentiu qualquer boato sobre uma saída do tricolor. Disse que sequer recebeu proposta e garantiu seu desejo de permanecer no clube.

Os boatos de uma saída preocuparam a direção do Bahia. Gilberto comentou durante entrevista antes do treino desta segunda que o diretor de futebol do Bahia, Diego Cerri, chegou a procurá-lo para questionar acerca de uma eventual saída. O atacante afirmou que não sabia de nada e chegou a contatar o empresário para saber se algo estava acontecendo sem que soubesse.

‘“Última vez que falei com meu empresário, eu falei: 'Olha, Diego está me pressionando, achando que vou sair, e eu não estou sabendo de nada. O que tem?'. Ele falou: ‘Não tem nada. Segue seu trabalho. Isso que é o importante’. Não tenho interesse em sair”, revelou.

Artilheiro do Bahia na temporada com 16 gols, Gilberto é um dos atletas que mais entrou em campo pelo Esquadrão neste ano. São 30 jogos - três a menos que o líder do quesito, Nino Paraíba, lateral direito com 33 pelejas disputadas com a camisa azul, vermelha e branca em 2019.

“Se aparecer alguma possibilidade, vão me passar e vou passar para a diretoria, como sempre fiz. Acho que a gente tem que ser honesto. Assumi um compromisso com o Bahia”, disse Gilberto.

Reforços

O Bahia tem adotado a postura de não se afobar para contratar reforços. Pelo menos é o que garantiu Guilherme Bellintani, presidente do clube, em sua conta pessoal no Twitter. Na mesma rede social, o mandatário já havia afirmado que a prioridade do Bahia era a contratação de um zagueiro, mas isso foi antes das vendas de Douglas Augusto e Paulinho, que deixaram lacunas na lateral esquerda e meio-campo.

Boa tarde, pessoal. Essa semana teremos avanços importantes. Reposição de Douglas Augusto encaminhada. As demais peças tb na reta final. Sei da ansiedade. O tempo não é o que todos imaginavam, mas é o possível dentro da realidade que temos. Estamos focados. Bom domingo a todos. — Guilherme Bellintani (@gcbellintani) 30 de junho de 2019

Sobre Douglas Augusto, Bellintani garantiu que as reposições das duas peças que saíram do clube estão encaminhadas, mas não revelou nomes antes de garantir que as outras peças também se encontram em fase final de negociação.

O Bahia volta a campo no próximo dia 10 de julho, quando enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

*com supervisão do subeditor Miro Palma