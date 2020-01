Gilberto recebe proposta do futebol japonês e pode deixar o Bahia

Gilberto teve ótimos números em 2019. Apesar de enfrentar algumas secas de gol durante a temporada, o camisa 9 do Bahia terminou o último ano como o goleador máximo do tricolor. Foram 29 bolas na rede em 53 jogos. 14 delas no Campeonato Brasileiro, número que só foi menor do que Bruno Henrique e Gabigol, que marcaram 21 e 25 gols, respectivamente.

O desempenho chamou atenção de outros clubes e nesta segunda-feira (20) o diretor de futebol do Bahia, Diego Cerri, afirmou em entrevista ao canal ESPN Brasil que o centroavante recebeu proposta do futebol japonês.

"É uma situação mais complicada porque o Gilberto está na política de oportunidades. Oportunidade que digo é que com o orçamento que a gente tem, buscar atletas sem contrato que pudessem vir gratuitamente. Em decorrência disso, a multa não é tão alta. Algumas propostas chegaram até nós. Estamos fazendo todo esforço para manter o atleta", afirmou o dirigente.

Gilberto chegou ao Bahia em 2018 após uma passagem apagada pelo Yeni Malatyaspor, da Turquia. Desde então, disputou 83 partidas com a camisa azul, vermelha e branca. O atacante é um nome forte dentro do vestiário e costuma usar a braçadeira de capitão quando Lucas Fonseca não está em campo.

Segundo apurado pelo site Bahia Notícias, Gilberto tem uma multa rescisória estipulada em seu contrato, que gira em torno de 2,5 milhões de euros - o equivalente a cerca de R$11,6 milhões, aproximadamente. Ainda de acordo com o site, o clube nipônico ofereceu boas condições para o atacante e cobriu o valor da rescisão.