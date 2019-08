Gilberto treina e Bahia está pronto para enfrentar o Atlético-MG

Já em Belo Horizonte, o Bahia encerrou nessa sexta-feira (23) a preparação para o jogo contra o Atlético-MG. O jogo das 11h de sábado (24), no estádio Independência, marca a antepenúltima rodada do primeiro turno do Brasileirão. Com 21 pontos, o tricolor é o 10º colocado na tabela de classificação. O Galo soma 27 e está em 5º lugar.

Para a partida, o técnico Roger Machado conta com o retorno do volante Gregore, que volta ao time após cumprir suspensão. O jogador comentou sobre a compra de mais 40% de seus direitos econômicos feita pelo Bahia essa semana. Agora, o clube é detentor de 90%.

"Enxergo como um reconhecimento do meu trabalho. Venho trabalhando muito bem, me dedicando ao máximo, abdiquei de muitas coisas. Agradecer a confiança que eles têm", afirmou Gregore.

Recuperado de contusão, o lateral direito Nino Paraíba também será titular. Quem está fora é o lateral esquerdo Moisés, que foi expulso contra o Goiás na rodada passada e cumprirá suspensão automática. Giovanni será o substituto.

Recuperado de um edema na coxa, o atacante Gilberto participou normalmente da atividade realizada nessa sexta-feira no centro de treinamento do Cruzeiro. A escalação dele não foi confirmada pelo técnico Roger Machado.

A outra dúvida é no setor de meio-campo. Ronaldo foi bem contra o Goiás e pode ser mantido no time. Guerra também pode aparecer, na função de armador.