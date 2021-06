Gilberto vira dúvida para pegar o Bragantino e Dado prega cautela

O ritmo intenso de partidas na temporada tem trazido prejuízos para o Bahia. Depois de perder o goleiro Matheus Teixeira, que trata uma lesão muscular na coxa, o técnico Dado Cavalcanti pode ficar sem outro importante atleta do elenco tricolor no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro.

Nos últimos dias o atacante Gilberto vem reclamando de desconfortos musculares. O problema fez o camisa 9 desfalcar o Bahia na derrota para o Montevideo City Torque, por 4x2, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O atacante voltou ao time na vitória sobre o Santos, por 3x0, pela estreia na Série A, mas voltou a sentir dores e começou o duelo contra o Vila Nova, nesta terça-feira (1º), pela Copa do Brasil, no banco de reservas.

Apesar de ter entrado no segundo tempo da vitória por 1x0 sobre o time goiano, Gilberto fez um treino especial logo após a partida, com reforço para minimizar o desgaste e prevenir possíveis lesões.

Com o sinal de alerta ligado sobre o principal atacante do elenco, o técnico Dado Cavalcanti prega cautela e diz que o jogador vai ter a situação analisada antes da partida contra o Red Bull Bragantino, neste sábado (5), às 21h, em Bragança Paulista, pela segunda rodada da Série A.

“Vamos avaliar após o treino. Demos ainda suporte a mais para o Gilberto após a partida, ele treinou mais. No jogo passado Gilberto ficou fora e treinou dois dias apenas antes de enfrentar o Santos. Ele foi substituído no segundo tempo contra o Santos, por estar com a perna mais pesada que o normal. Fiz opção por começar com ele no banco hoje”, explicou Dado Cavalcanti.

“Vamos ganhar alguns dias para avaliar se Gilberto começa jogando ou para estar no banco. Seremos cautelosos em relação a isso, mas temos dois dias ainda de avaliação”, continuou o treinador.

Principal goleador do Bahia na temporada, Gilberto soma 10 gols em 18 jogos pelo tricolor. Sem o camisa 9, Thonny Anderson tem sido escalado na função de centroavante. A diretoria do Bahia, no entanto, não esconde que está no mercado em busca de um jogador para disputar a posição no ataque.

Mais problemas

Além de Gilberto, o time do Bahia que encara o Red Bull Bragantino deve ter outras três baixas consideradas importantes. Envolvidos na confusão durante a final da Copa do Nordeste, o lateral Nino Paraíba foi suspenso pelo STJD por sete jogos enquanto o zagueiro Juninho e o meia Daniel pegaram gancho de seis partidas cada.

A decisão ainda cabe recurso, mas caso o tricolor não consiga efeito suspensivo, Dado Cavalcanti será obrigado a mudar o time. Na lateral direita, Nino vinha sendo desfalque já que estava suspenso de forma preventiva. O garoto Renan Guedes tem atuado como titular.

Na defesa, o mais cotado para ficar com a vaga de Juninho é Luiz Otávio. O zagueiro chegou a ser titular e formou dupla com o argentino Germán Conti na atual temporada, mas perdeu a disputa para o próprio Juninho e tem ficado como opção no banco.

Já para a vaga de Daniel no meio-campo o leque de escolhas para Dado Cavalcanti é maior. Se preferir reforçar a marcação no meio-campo, o treinador tem como alternativas os volantes Matheus Galdezani, Lucas Araújo, Jonas e Edson.

Em um outro cenário em que Gilberto esteja disponível para atuar, Dado pode pensar em uma alternativa mais ofensiva, escalando Thonny Anderson no meio-campo. O treinador só vai tomar a decisão nos próximos dias. Nesta quinta-feira (3), o Bahia volta aos treinos na Cidade Tricolor. Na sexta-feira (4) a delegação embarca para Atibaia, no interior paulista, onde finalizará os preparativos para o duelo contra o Red Bull Bragantino.