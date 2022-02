Gilmelândia e Elba Ramalho se apresentam em almoço promovido pelo Alô Alô Bahia

O almoço de relacionamento promovido pelo portal Alô Alô Bahia, em parceria com a promoter Licia Fabio, movimentou o último sábado (26) no Restaurante Maritaca, em Trancoso (BA).



A primeira edição do evento contou com show da cantora Gilmelândia - com direito à participação surpresa de Elba Ramalho -, além do set dos DJs Juba Moreno e Anderson Lima. No repertório, clássicos da Axé Music e outros hits.

Cerca de 100 empresários de Salvador e da região Sul da Bahia, políticos e amigos dos anfitriões, prestigiaram o almoço especial, que ganhou decoração assinada por Simone Araújo.



O almoço Alô Alô Bahia e Licia Fabio em Trancoso contou organização de Márcia Taliberti, dona do restaurante Maritaca; patrocínio da Breton, ACT Ápice Investimentos, Claro, Shopping da Bahia, Grifo Engenharia, Sanar e Dr. Edson Freitas; apoio da Grand Cru, Divella, Voilà Rosé e G.H. Mumm e apoio institucional da Prefeitura de Porto Seguro.

Leia mais no Alô Alô Bahia.