GincanEx: equipes iniciam atividades de 1ª etapa da competição

À primeira vista, até parece uma reunião de cosplays dos animes japoneses, só que com personalidades populares entre o público brasileiro: Bananas de Pijamas e Village People. É que no mundo gincanístico vale de tudo - e isso inclui até se fantasiar de Ícone da Terceira Idade para tentar vencer a 4ª Ginganex, competição que envolve ex-alunos de 16 escolas particulares de Salvador e, nesta edição, é parte da comemoração pelos 40 anos do CORREIO.

A largada da gincana, organizada pela Gang Entretenimento, foi dada neste sábado (28), quando os 200 jovens entre 18 e 30 anos, divididos em quatro equipes, se concentraram na Unijorge (Paralela) e receberam as tarefas da primeira etapa. As equipes verde, azul, amarela e vermelha têm até o início da madrugada para entregar os resultados das atividades, divididas em três partes.

No EsquadrEx, onde pagam micos diversos caracterizados com o figurino da Banda Village People; CaçaEx, quando todos vestidos de velhinhos, como bons saudosos, participam de uma caça "ao tesouro"; além da MobilEx, que envolve desafios a serem cumpridos nas redes sociais, e aí trazem à memória os Bananas de Pijamas, queridinhos na década de 90.

Ginganistas

As duas semanas que tiveram para se preparar, desde que os temas foram divulgados pela Gang, foram bem aproveitadas pela equipe vermelha, explica o representante do grupo, Ricardo Barros de Castro, 22 anos. Com 14 gincanas na bagagem, o jovem confessa que o grupo teve dificuldade com alguns acessórios dos figurinos, especialmente do Bananas de Pijamas, um dos temas escolhidos pela organização.

"Alguns itens específicos, como a calça, além de objetos foram difíceis, mas acredito que conseguimos chegar bem até aqui. Agora é concentrar para realizar as atividades de hoje", diz ele, ao revelar que, dentro das possibilidades do que foi exigido pela organização, a equipe deu preferência a figurinos confortáveis - já que as tarefas só foram conhecidas na hora.

Os desejos de “florescer a juventude”, nas palavras de Ricardo, ajudam a explicar por que tantos jovens, mesmo fora da escola, seguem participando de gincanas. "Aqui, a gente resgata esse espírito que acabamos perdendo com as responsabilidades da vida adulta", pontua Ricardo. E por falar em responsabilidade, ele garante: a equipe vermelha chega disposta a entregar o melhor resultado do dia, dentro do tempo estabelecido.

Líderes de cada equipe receberam atividades nesta manhã (Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

Bernardo Maia, 18 anos, foi aluno do Colégio São Paulo, onde concluiu o ensino médico, há dois anos, mas a motivação por participar de gincanas segue firme, comenta. Integrante da equipe verde, diz que mal consegue explicar o porquê, mas assegura que "é maravilhosa a sensação de ser um gincanista".

"É poder competir, se divertir e compartilhar coisas boas com amigos, e até de conhecer pessoas, sem o peso do colégio ou da faculdade. A sensação é muito boa, gratificante demais, ainda que muita gente não entenda o porquê", argumenta o jovem, que, antes mesmo de conhecer as atividades, bate o martelo: "Certeza de que nós vamos ganhar".

Gincanex

Coordenador da competição, Márcio Gomez explica que todos os resultados devem ser entregues na Unijorge, até às 18h, mas dentro de prazos específicos, que considera a dificuldade de cada desafio. Tem atividade para ser entregue em vários momentos do dia, até na madrugada, no caso dos desafios da MobilEx.

Já neste domingo (29), quando acontece a final, todas as provas serão executadas dentro da instituição, de onde o grupo vencedor sai com R$ 2 mil em dinheiro. Até lá, garante Gomez, não vão faltar desafios.

"A maior parte das tarefas de hoje devem ser entregues aqui [Unijorge], as outras, são nas redes. Eles vão ter que pagar micos, como fazer fotos inusitadas pela cidade, entre outros", explica Márcio, ao comentar que todo o evento é preparado em 60 dias, até o momento de execução.

Ex-aluna do Colégio Módulo, Paula Carvalho, 19, integra a equipe azul e diz que, embora muitos os integrantes tenham se conhecido só no início do mês, o grupo "está bem preparado". "Estamos confiantes, porque conseguimos alinhar as coisas. A paixão por gincanas é algo que não dá para explicar, mas todos nós entendemos bem e eu acho massa para trocar experiências", diz ela, que está na 9ª gincana, sendo a 2ª como ex-aluna.

Representante do grupo amarelo, Lucas Antônio Santana, 21, de cara adianta: "Do mundo gincanístico, só entende quem vive". Ele explica que os adeptos da competição até são tachados de "infantis", mas que a participação em eventos do tipo está além da brincadeira.

"É muito bom ganhar e estamos preparados para isso, muito bem preparados. É muito bom poder reviver essa sensação, com amigos e pessoas que a gente sequer conhecia, mesmo depois de sair do colégio", resume, pouco antes de sair rumo às atividades.

Romero Ribeiro comandou o sorteio do dia 30 e também apresentou os regulamentos nesta terça (9) (Foto: Betto Jr./CORREIO)

CORREIO 40

Garantido o que já é clássico, a Gincanex terá ainda criações inéditas para essa edição. Realizada também para comemorar os 40 anos do CORREIO, a competição contou com a ajuda de dois jornalistas do jornal para realizar uma espécie de curadoria sugerindo e ajudando a pensar tarefas comemorativas especiais.

Um dos responsáveis pela curadoria, o jornalista Jorge Gauthier comenta a importância desse tipo de competição. "As gincanas são instrumentos educativos que nas escolas têm importante papel de potencializar conhecimento mas também de estimular a integração social dos estudantes", afirma o chefe de reportagem do CORREIO curador da gincana.

A parceria com o jornal, defende o coordenador da Gang, Márcio Perez, é uma experiência única para a empresa, que há 30 anos figura o ramo das gincanas no Brasil e em outros países, como Estados Unidos. "A participação do CORREIO traz um toque a mais para o nosso projeto, que tem a intenção de levar alegria e que mexe com a emoção, é maravilhoso. Acho que o veículo dialoga bem com o público jovem, que é apaixonado", diz, ao acrescentar que "paixão não se explica".

À reportagem, Márcio pontuou que, embora as gincanas tenham a adesão prioritariamente das escolas privadas - onde ao menos 13 são realizadas por ano - há o desejo de organizar "o grande evento" também em uma instituição pública.

"Nós pensamos muito no lado social em nossos eventos, e a gente sabe que, para estudantes, o momento da gincana é o ápice do ano, então temos o desejo, sim, de fazer algo assim em uma escola pública, é um acontecimento que os alunos esperam o ano inteiro", conclui ele, ao se classificar como mais um, entre tantos fiéis gincanistas.

O projeto Correio 40 Anos tem oferecimento do Bradesco, patrocínio do Hapvida e Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura de Salvador, e apoio de Vinci Airports, Senai, Salvador Shopping, Unijorge, Claro, Itaipava Arena Fonte Nova, Sebrae e Santa Casa da Bahia.

Saiba quem está em cada equipe

