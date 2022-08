Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso fazem carta aberta após caso de racismo: 'dói na alma'

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso publicaram uma carta aberta nas redes sociais, nesta segunda-feira (1°), para falar do racismo sofrido pelos seus filhos, Titi e Bless, em Portugal, no último sábado (30). As crianças, junto com um grupo de angolanos, foram chamadas de "pretos imundos" por uma mulher que estava no mesmo restaurante que eles.

O casal afirmou que está cuidando dos filhos e tomando todas as providências possíveis na Justiça. No texto, eles também afirmam ser conscientes de todos os privilégios que possuem e que sabem que o caso só teve tamanha comoção por serem brancos, reforçando que famílias pretas também enfrentam o racismo todos os dias.

"Nós lutamos, nós choramos. E nós podemos gritar. Portanto, queremos, mais uma vez, lembrar que famílias pretas gritam todos os dias diante destes crimes e violências - verbais ou físicas. E muitas vezes famílias que se silenciam porque sabem que seu grito não é ouvido", diz um trecho da carta.

Giovanna e Bruno aproveitaram para pedir respeito ao momento e também ressaltaram que estão ao lado de Titi e Bless para que eles saiam fortes perante o que viram e ouviram. "Pedimos respeito a este momento pois o que gente ouviu dói na alma, mais que um soco. E dói em nossos filhos e em muita gente que vive isso o tempo inteiro, em todo o mundo. Seguiremos, serenos, com amor. E caminharemos deste nosso lugar de privilégio nos comprometendo a seguir combatendo ativamente na luta antirracista pois, mais uma vez: racismo é crime", finaliza a carta.

O caso

A mulher que fez comentários racistas aos filhos dos atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foi detida pela polícia de Portugal, mas já foi liberada. Segundo informações do jornal português Público, a mulher estava alcoolizada quando aconteceu o episódio.

Um vídeo registrou o momento em que a mulher é conduzida por guardas até a saída do restaurante.

Em outro vídeo, que circula nas redes sociais, é possível ver a atriz partindo para cima de uma mulher e ouvi-la chamando de "racista nojenta". Segundo a coluna Léo Dias, pessoas que estavam no local falaram que a mulher disse, se referindo aos filhos de Ewbank, para "tirar aqueles pretos imundos dali". Bruno presenciou tudo.

"Racista nojenta [..] Eu tenho pena de você, porque você não é amada. Você é uma nojenta. Você merece um soco, uma porrada na sua cara", diz a atriz, enquanto é contida por um rapaz. Bruno Gagliasso aparece ao lado da esposa sem interferir.

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, emitiu um pronunciamento oficial sobre o crime. O governante declarou que práticas de racismo e xenofobia são “condenáveis e intoleráveis”, bem como devem ser devidamente punidas, “seja qual for a vítima”.

“Não vale a pena negar que há, infelizmente, setores racistas e xenófobos entre nós, mas não se pode, nem deve, generalizar, pois o comportamento da sociedade portuguesa é, em regra, respeitador dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana”, diz o comunicado.