Giovanna Ewbank mostra fotos de viagem à Bahia com a família

A atriz Giovanna Ewbank mostrou nesta quinta-feira (18) cliques da viagem que fez com a família para a Bahia. As fotos mostram a artista ao lado do marido, Bruno Gagliasso, e os filhos Titi, Bless e Zyan.

"Um rolo de amor e paz em família na Bahia. #Bahia #PraiaDoEspelho #FamiliaEwbankGagliasso", escreveu ela na legenda.

A família viaja bastante e Giovanna sempre compartilha os momentos nas redes sociais. No mês passado, durante gravação da série Santo, da Netflix, Bruno levou o filho Bless para o set de filmagem, na Praça da Sé, em Salvador.

"E aí galera! Hoje eu vim ajudar o papai no trabalho! Dei umas dicas pra ele fazer direito o serviço dele. Não entendi nada, mas curti", escreveu Bruno no Twitter, compartilhando duas fotos do momento.

Em entrevista ao CORREIO, Gagliasso falou da sua ligação com a Bahia. "Sempre tive uma relação muito forte com a Bahia e meus grandes amigos são baianos. Tenho grandes referências aqui e amo este lugar", afirmou.

Giovanna e Bruno Gagliasso são pais de Chissomo, conhecida pelo apelido Titi, de 8 anos de idade, Bless, de 6, e Zyan, de 1 ano.