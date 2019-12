'Girassol': Whindersson Nunes e Priscilla Alcântara lançam música

Whindersson Nunes e Priscilla Alcântara divulgaram a música Girassol nesta quinta-feira, 12. A letra da canção foi feita pelo youtuber após a morte do cantor Gabriel Diniz, em maio.



"Obrigado, Priscilla Alcântara pela interpretação. Há cinco anos apertamos as mãos e dissemos que íamos fazer uma música juntos, só de cumprir essa promessa acho que eu 'já fui melhor do que eu nunca fui' [risos]", escreveu Whindersson no Twitter.



A primeira vez em que Whindersson Nunes mostrou a composição de Girassol ocorreu em 28 de maio, logo após a morte do cantor Gabriel Diniz.



"Eu fiz essa música porque hoje eu acordei assim, tomado pela raiva, sabe? Entrei no banheiro e comecei a chorar e dizer assim, por quê, meu Deus, por quê?", afirmou o youtuber em seu Instagram.



Na sequência, concluía, antes de cantar Girassol: "Eu tava com tanta raiva que falava: quero acreditar que tudo tem um motivo, tudo tem um propósito. A coisa que aconteceu com o Gabriel [Diniz] não tem propósito, não tem caminho."



A música está disponível em plataformas digitais como o Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon Music, iTunes, Tidal e Deezer.



Ouça abaixo Girassol, nova música de Whindersson Nunes e Priscilla Alcântara: