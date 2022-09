Gisele Bündchen sofre xenofobia nos EUA em meio à crise com Tom Brady

A crise que Gisele Bündchen tem enfrentado com o marido, Tom Brady, virou um dos principais assuntos nos Estados Unidos. Depois que o jogador resolveu reverter a aposentadoria dos gramados e voltar a jogar, a modelo viu o seu casamento de 13 anos desmoronar gradativamente.

O jornal New York Post deu em primeira mão o possível retorno do atleta ao time. A informação gerou um desconforto grande para a brasileira, que teria saído de casa por um período a fim de não aumentar a crise no casamento. No entanto, a notícia, que abalou a família, virou alvo de piadas nas redes sociais.

Isso porque o veículo alegou que a falta de compreensão por parte de Gisele foi por motivos de caráter brasileiro. O New York Post descreveu a modelo como "um pouco cabeça quente, ela tem aquele calor brasileiro", colocando a frase em modo xenofóbico e machista.

Nas redes sociais, o comentário do jornal repercutiu negativamente entre os brasileiros que moram nos Estados Unidos e os que estão no Brasil. "O marido dela quebra o acordo deles de se aposentar para ficar com a família, mas é o fato da Gisele ter o 'calor brasileiro' que é o problema. 'Você conhece os gringos, são todos frios e incapazes', dizem as vozes na minha cabeça", ironizou uma internauta. "E eles vão dizer de novo que o preconceito (contra brasileiros) não existe", exclamou outra seguidora.

