Gkay descobre 'quarto do sexo' na casa de Anitta: 'Ela é o Christian Grey'

Hospedada na casa de Anitta, a humorista Gessica Kayane, a Gkay, durante sua tour pela mansão se deparou com um cômodo "especial" da cantora: um quarto erótico.

"Será que a Anitta é Christian Grey (de Cinquenta tons de cinza)? Minha gente, Anitta é o Christian Grey!", exclamou a comediante ao se deparar com algemas e outros brinquedos sexuais no quarto de decoração escura e luzes neon.

Mas Gkay não encontrou o cômodo por acaso: foi a própria Anitta que indicou que ela visitasse o quarto. "Sobe na primeira porta na frente da escada e liga as luzes", comentou a funkeira aos risos por áudio no Whatsapp.

Seguindo a orientação, Gkay visitou o espaço sem entender alguns detalhes do cômodo. "Por que tem um sofá no banheiro? É para assistir a outra pessoa fazendo as necessidades?", refletiu a humorista.

Quando finalmente compreendeu o propósito do quarto, Gkay fez uma série de stories com a trilha sonora de "Cinquenta tons de cinza".

Veja o vídeo: