Gkay é criticada após comparar partes íntimas de Neymar e Pedro Sampaio

A influenciadora Gkay voltou a ser um dos comentários nas redes sociais. A famosa esteve no programa Lady Night, da humorista Tatá Werneck, e contou que recebeu uma 'sarrada' do jogador Neymar.

No momento da brincadeira, a influenciadora comparou a parte íntima do craque do PSG com o do amigo Pedro Sampaio.

"Queria saber: 'O que é que tem no Neymar?'. Pelo o que a calça jeans, que era branca no dia, lembro-me bastante. Acho que [o pên*s] estava ali para meia bomba. Abaixo do cavalo, acima do Pedro Sampaio", comentou.

O comentário de Gkay, no entanto, gerou uma repercussão negativa para a famosa, que recebeu críticas dos fãs e internautas sobre a exposição exagerada de sua intimidade.