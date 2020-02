Gkay vai gravar filme para Netflix durante o Carnaval de Salvador

De passagem pelo Carnaval de Salvador, a humorista Géssica Kayane, a GKay, contou que vai gravar um filme neste domingo (23), durante a folia. "Amanhã (domingo), vamos gravar um filme pra Netflix aqui, no Carnaval de Salvador. Não posso contar sobre o meu personagem, mas posso soltar o spoiler que vai ser gravado aqui, ao vivo. Então vai ser algo nunca visto. Aguardem!”, revelou, enquanto curtia o Camarote Salvador, nesse sábado (22).

Gkay marcou presença no Camarote Salvador nesse sábado (22)

(Foto: Giuliana Mancini/CORREIO)

Gkay já curtiu Salvador durante o Carnaval outras vezes. “Esse é o meu 3º ou 4º ano no Carnaval de Salvador. Eu acho a energia incrível, amo estar aqui, amo quando venho fazer trabalho aqui. Eu sempre digo que o baiano tem uma coisa especial. Não sei o que é, mas todo mundo que eu conheço aqui é legal. É o Nordeste, né? Não tem pra onde.... Adoro o Carnaval de Salvador e de Olinda, estão na veia", disse.

Ela aproveitou bastante a festa ontem. "Hoje (sábado), fui no trio de Bell Marques (pela Riachuelo). É um artista que eu amo desde criança, e hoje poder trabalhar em cima do trio dele é uma honra. Nada melhor do que trabalhar e se divertir ao mesmo tempo", revelou.

