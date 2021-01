Globe? Entenda o meme que tomou conta da internet e chegou à TV

Um trecho de uma entrevista em que uma ex-global fala em fundar uma emissora concorrente com nome "Globe" tomou conta da internet desde que foi ao ar. Mas tem um detalhe: tudo não passa de uma grande brincadeira envolvendo dois dos nomes mais gaiatos da internet brasileira.

Alana Azevedo, 28 anos, foi quem deu a entrevista para o colunista do Uol Chico Barney, que a anunciou como uma candidata barrada em cima da hora para o BBB21, que estreia na segunda-feira (25). Formada em jornalismo, Alana trabalha na área de marketing e encarna há anos uma personagem virtual que brinca com trejeitos e manias de atores.

Na entrevista, que muita gente levou a sério, Alana desenrola improvisadamente, com naturalidade, várias histórias cabeludas sobre o diretor Boninho, a atriz e agora BBB Carla Diaz e, o que bombou mais, a criação da emissora rival da Globo, a Globe - Globe Volta Redonda Ltda. Chico Barney não aguentou e caiu na risada.

O meme viralizou tanto que foi parar no encerramento de um programa da própria Globo, o Globo Esporte. Um logo com "Globe" apareceu ao fundo. "Acabou o Globe Esporte", diz Felipe Andreoli. "Nós dois agora na Globe?", pergunta Walter Casagrande. "O Walter agora é da emissora. A Fernanda, o Henri...", responde Andreoli. Na entrevista, Alana afirmou que Fernanda Montenegro e Henri Castelli foram levados por ela para a Globe.

Alana diz que ficou chocada com a repercussão do caso. Ao iG, ela contou que desde 2009 produz conteúdo para internet. "Ele me chamou para a entrevista e só falou que eu podia continuar no personagem. Nada, absolutamente nada do que eu disse ou do que ele perguntou estava combinado. Foi uma experiência incrível", contou ela ao portal iG.

Apaixonada pela TV e observadora, Alana costuma compartilhar seus vídeos "dentro do personagem" nas redes sociais. "As pessoas acreditaram na Rede Globe. Muita gente sacou que era deboche e embarcou na onda, falando que queria mandar currículo. Mas teve muita gente que não me conhecia e diziam: 'Quem é essa louca? De onde ela saiu?'", se diverte.

Veja os vídeos: