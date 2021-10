Globo afasta André Marques e No Limite terá novo apresentador, diz site

André Marques foi afastado da TV Globo. Após críticas da imprensa e do público por conta da performance do apresentador no 'No Limite 2021', a emissora bateu o optou por tirar o comunicador da próxima temporada do reality show, informou o site TV Pop. O novo comandante da atração ainda não foi definido.

O portal também adianta que o anúncio oficial da mudança será feito nos próximos dias, durante um evento em que os executivos do canal irão revelar ao mercado publicitário algumas das novidades planejadas para a programação de 2022.

No entanto, o documento que oficializa a saída de Marques já foi elaborado. Além da troca no comando, o reality também passará por uma alteração na dinâmica para conseguir maior fidelização de público.

Em 2022, o reality show passará a ser exibido duas vezes nas semanas, nas noites de terça e quinta-feira, para que os telespectadores “tenham a oportunidade de acompanhar a disputa que promete muito mais momentos de tensão e conflitos”. Além disso, a emissora manterá o especial de domingo, em que o eliminado da semana será entrevistado para falar sobre o jogo.

O programa está com estreia programada para o dia 21 de abril do próximo ano e terá 31 episódios. Ainda de acordo com o portal, um deles, batizado de programa zero, durará apenas 15 minutos e servirá para contar ao público da Globo como funcionará a nova dinâmica do reality.

Nas terças e quintas, serão transmitidos 20 episódios, com cerca de 70 minutos de duração, enquanto as edições dominicais com os eliminados terão pouco mais de 20 minutos no ar. A final, mais uma vez transmitida ao vivo, acontecerá em 3 de julho.

A Globo entende que a troca se fez necessária para ter um rosto que se identifique mais com a nova dinâmica do formato. De acordo com a emissora, a sexta temporada de No Limite dará ainda mais destaque “para a difícil convivência entre os participantes e os desafios para sobrevivência em um ambiente inóspito”, e o novo apresentador terá o objetivo de “esquentar ainda mais as dinâmicas de prova e convivência entre os participantes”.