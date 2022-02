Globo anuncia que 'BBB 22' ficará mais tempo no ar

O Big Brother Brasil ficará mais tempo no ar. A Rede Globo anunciou, nesta quinta-feira, 24, que o programa ganhará cinco dias na edição de 2022. Com a mudança, programa será exibido até o dia 26 de abril.



Segundo a emissora, a atração, que também é a mais comentada da internet, cresceu 57% em audiência em sua quinta semana de exibição.



Nos domingos, dia da formação de paredão, essa audiência chega a dobrar.



Só no Twitter, foram mais de 72 milhões de posts comentando o reality show, segundo a Globo, que comemora os números atingidos na Globoplay.



"O BBB 22 teve um crescimento de 140% em consumo de horas na quinta semana de exibição, quando comparado ao mesmo período da edição anterior. Na internet, foram mais 72 milhões de tweets relacionados ao reality!", diz o comunicado oficial.



Um especial com reencontro entre os participantes do BBB 22 será exibido na quinta, 28 de abril.



A mudança também impacta na estreia de No Limite. A nova temporada, sob comando de Fernando Fernandes, começará do dia 3 de maio.