Globo convida Tadeu Schmidt para assumir BBB após saída de Tiago Leifert, diz site

A TV Globo parece já ter definido seu nome favorito para assumir o comando do Big Brother Brasil (BBB) a partir do ano de 2022: Tadeu Schmidt. De acordo com o portal TV Pop, a emissora dos Marinho, inclusive, já realizou o convite ao jornalista pouco depois da confirmação da saída de Tiago Leifert.

O portal segue explicando que a Vênus Platinada está sendo pressionada pelo mercado publicitário para anunciar logo o novo comandante do reality. Um nome de peso, do quilate de Tadeu, daria segurança aos anunciantes de que a próxima temporada do reality também será um sucesso.

O convite a Tadeu teria sido feito no fim de semana. A ideia da alta cúpula da Globo seria deixar o apresentador no Fantástico até o final do ano. Em janeiro, o irmão de Oscar assumiria o reality.

A mudança também envolveria um generoso aumento nos recebíveis de Tadeu, que hoje estão na casa de R$ 200. Ao migrar para o entretenimento, o salário dele dobraria - sem contar com as porcentagens recebidas com publicidade no BBB.

Outro ponto positivo é que a Globo proíbe que seus profissionais da área de jornalismo façam propaganda. No entretenimento esta barreira cai, abrindo espaço para uma nova fonte de renda para Tadeu. Além disso, ele garantiria sua permanência na empresa por, no mínimo, mais quatro anos.

Indecisão

A oferta é generosa e tentadora, mas, ainda de acordo com o TV Pop, Schmidt pediu mais tempo para pensar na proposta e dar uma resposta aos executivos. Para amigos próximos, o jornalista admitiu ter medo de deixar a sua zona de conforto para se aventurar em um projeto onde ele poderia ser 'cancelado' facilmente caso não entregue 'entretenimento' a altura.

Do outro lado da balança, está a insegurança de sua manutenção como âncora do programa dominical. A tendência é que o Fantástico passe por uma reformulação em 2022, com Maju Coutinho e Thiago Oliveira assuindo a atração no lugar de Tadeu e Poliana Abritta.

Tradição

Os dois últimos apresentadores do BBB foram Pedro Bial e Tiago Leifert. Em comum, ambos são jornalistas e passaram por esse setor da empresa antes de migrar para o entretenimento. Tadeu repetiria este trajeto.

Ainda de acordo com a reportagem, parte dos caciques da Globo entendem que é importante que o apresentador do Big Brother tenha credibilidade e não seja visto como uma espécie de “mico de circo”, já que eventualmente o programa pode acabar abordando temas que fogem do espectro de entretenimento. Outros diretores, porém, defendem que a pessoa não precisa ser jornalista para que seja respeitada pelo público.