Globo cria estratégia para proteger Maria após expulsão do BBB 22, diz jornalista

Após o jogo da discórdia do BBB 22 ter culminado na expulsão de Maria do reality show, a TV Globo está se preparando para proteger a atriz das consequências da situação.

De acordo com Fefito, colunista do UOL, a emissora traçou uma estratégia que envolve manter o psicólogo da casa acompanhando a atriz por mais alguns dias.

Além disso, a atriz também não precisará voltar, por enquanto, para onde mora, tendo recebido a possibilidade de se hospedar em um hotel oferecido pela emissora. Também não há previsão da participação dela em algum programa do canal. Ainda de acordo com o jornalista, o canal determinou que Maria será preservada até se sentir apta para comentar tudo o que aconteceu no confinamento.

Em contrapartida, o jornalista acredita que o Fantástico deve abordar o assunto no próximo domingo (22), de forma similar ao que aconteceu na rejeição histórica de Karol Conká do programa. Não se sabe se tais reportagens contariam com o relato ou participação de Maria.

Leia a íntegra da nota da Globo sobre o caso

"Nesta terça-feira, dia 15, Maria foi desclassificada do ‘BBB 22’ por descumprir uma das regras do programa.

Após análise das imagens da dinâmica do jogo da discórdia, de ontem, dia 14, constatou-se uma agressão da participante a Natália e, seguindo as regras, a atriz e cantora foi desclassificada.

Maria não será substituída.

O paredão desta terça-feira, entre Arthur, Bárbara e Natália, está mantido".