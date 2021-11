Globo demite jornalistas veteranos, entre eles o cearense Francisco José

Os jornalistas veteranos Francisco José e Renato Machado, ambos com mais de 40 anos de serviços prestados à Rede Globo, foram demitidos nesta segunda-feira (29). Na onda de desligamentos da emissora, a jornalista Isabela Assumpção também foi demitida na última sexta, 26, após 41 anos na Globo. Outros jornalistas consagrados como Alberto Gaspar, Ari Peixoto, José Hamilton Ribeiro, Eduardo Faustini, Alexandre Oliveira e Linhares Júnior completam a lista de desligamentos.

Segundo a apuração do UOL, as demissões estão de acordo com a nova política da empresa, que está em um processo de contenção de gastos, contratando novos repórteres e dispensando jornalistas mais experientes com altos salários.

A jornalista Isabela Assumpção, de 72 anos, informou em um texto de despedida, enviado para colegas de redação, que sua demissão foi informada por telefone, após 41 anos de emissora. "Fui demitida depois de 41 anos de emissora. Demitida por telefone. Assim, sem mais. Foi duro, está sendo duro. Eu gostava do que fazia. Mas nesse gostar havia muito da parceria com vocês. Uns amigos antigos, outros, mais recentes. Mas pra mim a dupla que formei, com cada um de vocês, foi além da soma texto/imagem", disse Isabela em um trecho de seu texto de despedida.

Ali Kamel, diretor de jornalismo da Globo, enviou cartas por e-mail para se despedir dos jornalistas Francisco José e Renato Machado, demitidos nesta segunda, 29. Kamel elogiou o profissionalismo de ambos e destacou que os dois ainda têm trabalhos inéditos para serem exibidos, principalmente no Globo Repórter.

Notícia publicada originalmente em O Povo.