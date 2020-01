Globo se prepara para saída de Huck e já define possíveis substitutos; saiba nomes

Luciano Huck não esconde que tem o desejo de disputar as eleições para a presidência da república em 2022 e a TV Globo, ciente da possibilidade real, já começa a definir os possíveis substitutos. Segundo o colunista João Batista Jr. os alvos são Tiago Leifert e Rodrigo Faro.

Ainda segundo o colunista de Veja, ao que tudo indica, Huck deve deixar a emissora ainda no fim deste ao - ou, no mais tardar, no começo de 2021. A ida de Faro para a emissora carioca, porém, não deve ser das mais fáceis.

O apresentador da Record afirma que pretende continuar comandando um programa aos domingos, dia que vai ao ar a "Hora do Fato". Além disso, ele tem contrato com a TV de Edir Macedo até 2023, com uma multa rescisória.