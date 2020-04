Globoplay libera 'Os Normais' e 'A Grande Família' para não assinantes

A Globoplay, serviço streaming da Globo, está disponibilizando gratuitamente nos próximos 60 dias diversas produções nacionais para o público passar o tempo durante a quarentena. Desde segunda-feira, dia 20, a plataforma liberou A Diarista, Toma Lá Dá Cá, A Grande Família, Os Normais e Tapa e Beijos para não-assinantes.



Concorrente da Netflix, a Globo vem divulgando o Globoplay nos comerciais de TV e lançando séries originais para atrair o público, além de exibir sucessos como Handmaid's Tale.



O streaming liberou também as edições de 2010 a 2014 da Malhação e as versões mais recentes, que são Seu Lugar no Mundo, Pro Dia Nascer Feliz e Vidas Brasileiras. Além disso, estão disponíveis Shippados, a primeira parte de Amor de Mãe, Sinta-se em Casa, O Natal Perfeito, Sítio do Picapau Amarelo, Acampamento de Férias e Sandy & Junior.