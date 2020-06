Gloria Estefan cai no samba com as baianas

A Bahia recebe uma homenagem especial da estrela e ícone da música pop mundial, a cubana Gloria Estefan. Ela está lançando Cuando Hay Amor, primeiro single de seu novo álbum de estúdio, Brazil305, programado para ser lançado em 13 de agosto, após sete anos sem Gloria gravar. O novo trabalho apresentará os maiores sucessos da cubana reinventados com ritmos brasileiros.

Cuando Hay Amor foi escrito pelo produtor Emilio Estefan, marido de Gloria e vencedor do Grammy de Produtor do Ano em 2000, com Nicolas Tovar e Andrea Lopez. A música é uma das quatro composições originais do álbum gravado em Miami e São Paulo. “No vídeo de Cuando Hay Amor, nós quisemos destacar os movimentos e canto das baianas, que são importantes representantes históricos da cultura do Samba” disse Estefan, revelando sua admiração pela nossa cultura. Confira o vídeo:

Eva foi a música mais tocada no Carnaval 2020 segundo o ECAD

O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) acaba de distribuir R$ 24 milhões em direitos autorais para mais de 14 mil artistas pelas músicas tocadas durante o Carnaval 2020. O levantamento considerou todo o período de pré-folia até os últimos eventos carnavalescos realizados em todo Brasil, antes do surgimento da pandemia do coronavirus. No rankings com as músicas mais tocadas em shows e trios elétricos durante o período do carnaval, a música "Eva"( Katamar/Umto/Ficarelli) foi a mais tocada em todo Brasil, seguida por "Contatinho" (Ed Nobre/Marco Lima/Rodrigo Martins); "We are the world of carnaval" (Nizan Guanaes), "Praieiro" (Manno Góes) e "Baianidade Nagô" (Evandro Rodrigues).

Danniel Vieira faz o Arraiá do Gordinho

No próximo domingo às 19 horas, no canal de Danniel Vieira no YouTube, será realizada a Live Arraiá do Gordinho, com um cenário bem regional assinado pela arquiteta Nathalia Veloso. A ideia é trazer um pouco do São João raiz das cidades do interior por onde o artista sempre passou, levando muita emoção e os elementos clássico como bandeirolas, fogueira, barraca do beijo, comidas típicas e muita música.

Simoninha regrava Palco de Gilberto Gil em projeto especial

Um dos herdeiros do grande e saudoso Wilson Simonal, o cantor Simoninha (o outro é seu irmão Max Castro) regravou a música Palco, de Gilberto Gil, como parte do projeto “Na Minha Quarentena Eu Canto Assim”, com lançamentos esporádicos incluindo faixas inéditas. A nova roupagem está disponível em formato de single nas plataformas de streaming e de videoclipe no canal de Simoninha no YouTube. Palco já fazia parte do repertório de turnês do Simoninha nos últimos dois anos. A necessidade de registrá-la em fonograma expressa a vontade do artista pela retomada do contato físico com seu público, contrapondo-se ao diálogo intermediado pelas plataformas digitais durante o período de isolamento social.

WIlson Simoninha regravou Palco, de Gilberto Gil (Foto: Divulgação)

TUM -TUM-TUM*

1. 'A Herança da Contracultura – Aldeia Hippie de Arembepe-BA' é nome do trabalho de conclusão de curso (TCC) em forma de documentário que Diego Oliveira, estudante de Jornalismo da Faculdade 2 de Julho está preparando. Ele fará um resgate da história do local com diversos depoimentos de aldeões, artistas que aderiram ao movimento hippie, jornalistas e historiadores para falar do patrimônio histórico e cultural de Arembepe.

2. O Trio Anarriê, dos músicos Alexandre Lins, Daniela Penna e Jelber Oliveira, vai fazer uma live na noite de São João, dia 23 de junho a partir das 20h para comemorar seus cinco anos de vida! O show será no Kumbuca no canal Kumbuca Art no YouTube, um espaço para lives associada à empresa Clean Sound. Eles prometem um repertório com o melhor dos festejos juninos.

3. Assim que essa quarentena acabar Salvador vai ganhar a The Comedy House, ambiente exclusivo para apresentações s humorísticas. Idealizada pelos amigos, sócios e administradores Tiago Maracajá e Werner Brito, juntamente com o arquiteto Vinicius Lopes, eles prometem um ambiente aconchegante para o público dar boas risadas. Viste @thecomedyhouseoficial para maiores detalhes.