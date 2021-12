Gloria Groove impressiona com caracterização de Marília Mendonça

A apresentação da cantora Gloria Groove durante o quadro 'Show dos Famosos', do 'Domingão com Huck', emocionou o público ao homenagear Marília Mendonça neste domingo (19).

A caracterização (maquiagem e vestuário) da artista, que é um dos atrativos do quadro, impressionou os telespectadores e jurados, dada a extraordinária semelhança com a cantora sertaneja, que faleceu no dia 5 de novembro em um acidente aéreo no interior de Minas Gerais.

Gloria cantou 'Bebi Liguei', um dos hits de Marília, e explicou que a escolha da Rainha da Sofrência é uma homenagem aos parentes da artista. "Sempre foi uma vontade minha homenagear a Marília, ela foi uma pessoa extremamente generosa comigo, a gente era fã assumida uma da outra, ela teria estado no meu álbum. Esse é meu jeito da gente estar juntas, Ma. Quero dedicar essa apresentação para Dona Ruth, Leozinho, os irmãos e fãs", comentou.

A jurada Preta Gil reconheceu que ficou bastante tocada com a apresentação. “Fiquei muito emocionada, é tudo muito recente. Tudo o que você fala da Marília, pulsa em mim. Sua homenagem foi muito linda e merecida, num momento oportuno porque ela é presente na vida do brasileiro. Você usou seu talento, fiquei muito comovida”.

Nas redes sociais, onde o assunto ficou entre os mais comentados na noite deste domingo, Gloria falou um pouco mais sobre a preparação para a performance. "Marilinha, Hoje usei meu super poder pra te homenagear e sentir você bem pertinho. Quando começamos essa jornada no Show dos Famosos, entregamos uma lista de pessoas que gostaríamos de homenagear e lá estava você, quase conseguia imaginar a sua cara assistindo e vibrando comigo. A gente ainda tava construindo muito do nosso, mas o afeto sempre foi gigante, por isso que mesmo diante de tanta saudade, segui com os meus planos de celebrar a vida dessa mulher incrível que você é. Eu dei o meu melhor. Espero que chegue aí com todo amor que coloquei. Obrigado! Viva Marília Mendonça, Para Sempre Em Todos Os Cantos", escreveu na legenda de uma imagem em que aparece caracterizada.