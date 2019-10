Gloria Groove vai comandar bloco de Carnaval em Salvador pela 1ª vez

A drag queen Gloria Groove, dona dos hits Bumbum de OUro, Coisa Boa e YoYo, vai comandar um bloco de Carnaval pela primeira vez em Salvador. Ela sairá no dia 22 de fevereiro, no circuito Barra-Ondina.

As vendas do abadadá já estão abertas pelo site da TAgse, com valores de R$ 290 a R$ 690, com direito a open bar de água, refrigerante e cerveja.

Gloria Groove foi um dos deataques do Carnaval de São Paulo esse ano. À frente do Bloco das Gloriosas, ela arrastou quase 1 milhão de pessoas. Lexa, Lia Clark e Mulher Pepita participaram.

Para Salvador, ela promete muita alegria e celebração da individualidade. Anunciou também que terá convidados para participações especiais, mas os nomes não foram divulgados até o momento.