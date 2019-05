Gloria Maria diz que está namorando, mas faz segredo: 'não é público'

Glória Maria revelou à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, que está namorando há algum tempo. A jornalista, porém, fez mistério sobre o namoro.

"Sem namoro, sem amor, a vida não tem sentido. Não [é recente]. Quer dizer...Ah, não complica minha vida. Essa parte da minha vida não é pública. Eu casei e ninguém soube. Tem coisa que não interessa. Interessa a mim e a ele. As pessoas só ficaram sabendo porque, 20 anos depois da porcaria do casamento, eu encontrei a juíza numa festa. Sem saber que era segredo, ela me disse: 'Sou Maria Vitória, a juíza que te casou'. Ferrou minha vida, pronto. Casei e separei e, num minuto, acabou tudo", declarou ela.

A revelação aconteceu em 2017, quando Glória publicou a foto ao lado da juíza e explicou que já havia sido casada. A revelação surpreendeu os fãs.

Glória revelou ainda que não pensa em parar de trabalhar e brincou sobre o mistério por trás de sua verdadeira idade. A idade mais provável de Glória é 69 anos.

"Isso vai me acompanhar até a morte. Nem quando morrer vou deixar falarem a minha idade, nem no 'Jornal Nacional'. Eu tenho uma regra: quando fizerem meu obituário no 'JN', a única coisa que não pode ter é a idade. Eu fiz todo mundo se comprometer comigo. Se, depois e morta, eles botarem minha idade, puxo a perna de todo mundo", brincou ela.