Gloria Maria passa bem após cirurgia no cérebro, diz boletim médico

A jornalista Gloria Maria, 70 anos, passa bem depois de uma cirurgia para remover um tumor no cérebro, como informou o colunista de O Globo Ancelmo Gois. De acordo com boletim do Hospital Copa Star, do Rio de Janeiro, tudo correu como planejado na operação.

Segundo o hospital, a apresentadora do Globo Repórter passou mal em casa na última quinta-feira e foi levada ao hospital, onde passou por um exame de ressonância magnética que mostrou uma "lesão expansiva cerebral".

A cirurgia foi um sucesso e a parte lesionada foi "totalmente removida", de acordo com o boletim. Gloria deve ter alta até o final de semana, segundo a previsão médica.

Leia o boletim:

"A jornalista Gloria Maria sentiu-se mal em casa, na última quinta-feira, tendo sido submetida a exame de ressonância magnética que mostrou lesão expansiva cerebral. Gloria foi operada, hoje, com sucesso, no Hospital Copa Star. A lesão for totalmente removida e ela passa bem, devendo ter alta até o final da semana", diz o boletim, assinado pelos médicos: Dr. Paulo Niemeyer Filho - Neurocirugião, Dr. Marcelo Kalichstein - Clínico-Pneumologista, Dr. Gustavo Nobre - Clínico-Pneumologista, Dra. Adriane Matta - Clínica Geral e Dr. Bruno Celoria - Diretor Médico Hospital Copa Star".