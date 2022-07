Gloria Perez lembra morte da filha em trailer de documentário: 'Sempre quis contar essa história'

A autora Gloria Perez apareceu em trechos do documentário “Pacto Brutal: o assassinato de Daniella Perez”, que vai contar a história sobre a morte da sua filha, Daniella Perez. As imagens são do novo trailer da produção, do serviço de streaming HBO Max, lançado nesta terça-feira (5).

“Eu sempre quis contar essa história da forma como ela aconteceu. A Dani estava bem na carreira. A vida parecia uma estrada linda, aberta. A gente só via coisas boas no horizonte. Mas, de repente, tudo isso explodiu. Foi sugado. A verdade é uma só, as versões são muitas”, diz Gloria. À época, a autora fazia sua primeira novela solo para a Globo, na qual a filha contracenava com o assassino confesso.

Raul Gazolla, o noivo de Daniella na época do assassinato, também falou para o documentário. “São 30 anos do assassinato da Dani e eu não consigo entender”, disse em trecho.

O assassinato chocou o Brasil, em dezembro de 1992. Daniella e Guilherme formavam par romântico na trama “De Corpo e Alma”, escrita por Perez. O corpo da atriz foi encontrado com 18 estocadas em um carro.

Guilherme e sua esposa, Paula, foram condenados a 19 anos e 6 meses de prisão, mas foram soltos após cumprirem um terço da pena.

O documentário tem estreia confirmada para 21 de julho na plataforma de streaming.