Glória Pires associa seu papel em 'Éramos Seis' ao empoderamento feminino

Glória Pires, de 56 anos, comentou seu papel em Éramos Seis, fazendo menção à importância feminina na sociedade. A trama estreia na próxima segunda-feira, 30, e a atriz encenará a protagonista Dona Lola, uma senhora trabalhadora e matriarca que vê sua família passar por dificuldades, de 1914 a 1942, no interior de São Paulo.



Em entrevista ao jornal Extra na quarta-feira, 25, ela disse que as mulheres não tinham noção da relevância delas no passado. "A gente achava que, como elas estavam sempre nas sombras, não tinham importância. Mas elas eram firmes, mantendo suas famílias e seus lares. Isso sempre esteve nas mãos das mulheres, mas hoje a gente reconhece isso", analisou.

Na terça-feira, 24, Glória Pires compartilhou uma foto no Instagram com Nicette Bruno e Irene Ravache na casa de Lola, após um encontro promovido pelo Fantástico. As duas interpretaram a personagem nas versões de 1977 e 1994, respectivamente. "Que emoção, que honra fazer parte dessa história ao lado de mulheres tão inspiradoras", escreveu.Ainda em entrevista ao Extra, Glória elogiou a filha Cleo Pires, de 36 anos, se comparando com a primogênita de forma modesta. "Ela, sim, é poderosa. Sou só uma mulher normal, comum. Apenas sempre soube o que eu queria e tive claro quem manda em quem, como nas relações financeiras e de poder e tudo que o consumismo nos impõe. Sabia o que me servia ou não, mas nada mais do que isso", disse.