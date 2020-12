Glossário dos dados da gente

O CORREIO traz um glossário para esclarecer termos e conceitos ligados à realidade dos dados. Saber o siginifcado dessas palavras é o primeiro passo para se conectar a elas e ter uma navegação mais ativa frente à realidade em que milhões de informações são geradas, consumidas, roubadas, vendidas e utilizadas para diversas finalidades, boas e ruins. É um mundo de transformações rápidas e constantes, que exige um novo tipo de cidadania, mais vigilante e cooperativa

Glossário

Aceleradora Empresa ou entidade que acelera o processo de criação de uma empresa através de serviços de mentoria e capacitação

Agricultura 5.0 Fase da agricultura digital marcada pela automação de toda a cadeia produtiva do agronegócio.



Agricultura de Precisão Técnica que utiliza tecnologias para realizar o manejo do solo e insumos, bem como das plantas, baseada em informações sobre a variação espacial e temporal da lavoura, o que colabora para um agronegócio mais sustentável ambientalmente.

Agricultura vertical Agricultura praticada por meio de sistemas que usam canos de pvc em espaços reduzidos. Não usa o solo na produção, e as plantas ficam umas em cima das outras.



Armazenamento em nuvem Tecnologia que permite guardar dados na internet através de um servidor online, podendo ser acessado com e sem internet, por meio de diferentes dispositivos.



Big Data O termo se refere a um grande e variado volume de dados, que não necessariamente têm ligação entre si, mas, quando compilados, podem falar muito sobre o comportamento de uma pessoa. Na ciência, é a área do conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações a partir de conjuntos de dados grandes demais para serem analisados por sistemas tradicionais.

Biologia sintética Ramo da biologia que integra várias áreas. Permite a reprodução de alimentos como se tivessem sido originados da fonte primária. Produção, por exemplo, de carne de boi que não é do boi e leite de vaca que não saiu da vaca.



Biotecnologia É tecnologia baseada em ciências biológicas. No agro, foi responsável pelos avanços no desenvolvimento de variedades de sementes mais produtivas e resistentes a pragas e doenças, por exemplo.



Crédito de carbono Espécie de moeda utilizada em negociações no mercado internacional. Uma tonelada de dióxido de carbono (CO2) corresponde a um crédito de carbono.



Dados pessoais informações relacionadas à pessoa natural identificada, ou seja, algo que é identificado de forma clara como pertencente à pessoa.

Dados sensíveis informações que têm um maior nível de proteção perante a lei para evitar formas de descriminação. É o dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.

Desmaterialização Redução absoluta ou relativa na quantidade de materiais utilizados para atender necessidades econômicas.

Ecossistema No caso do ecossistema das startups, equivale à uma rede de empresas e órgãos que contribuem para que empresas emergentes (as startups) se desenvolvam.

Encarregado pelo tratamento de dados pessoais Indivíduo, indicado pelo controlador, que atua como canal de comunicação entre o controlador e os titulares e a autoridade nacional.



Ética de Dados É um novo ramo da temática ética que estuda e avalia problemas morais relacionados a dados e baseia-se na estrutura fornecida pela ética da informática e da informação, e se concentra em problemas éticos impostos pela coleta e análise de grandes conjuntos de dados através do uso de Big Data.



Incubadora Além de fazer o papel da aceleradora, dá uma estrutura física para que a empresa se instale, como é o caso do Hub Salvador.



Inovação Ideia, método ou objeto novo, que pouco se parece com o que já foi produzido no mercado.



Inteligência Artificia lÉ uma área da ciência da computação que simula uma inteligência humana em máquinas, a partir da programação de ordens específicas a fim de acelerar a leitura de banco de dados. São tecnologias que podem agir de forma autônoma e isso quer dizer que às vezes agem sem necessidade de intervenção humana, indo além da programação de ordens específicas. No agronegócio, programas baseados em inteligência artificial interpretam dados coletados por outros equipamentos no campo em informação útil para tomada de decisão do produtor rural.

Internet das coisas (IoT, na sigla em inglês) Refere-se à interconexão digital de equipamentos cotidianos. No caso do agro: maquinário em geral, sistemas de computadores, etc.



Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) Legislação que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Megadados Refere-se a um conjunto maciço de dados ouriundo de diferentes tecnologias que os coletam. O termo caracteriza também o esforço de extrair informações úteis desses dados.



Nuvem Na internet, refere-se ao local onde são armazenados dados de forma virtual, o que permite o acesso de qualquer computador ou dispositivo móvel.

Reconhecimento Facial É uma ferramenta de Inteligência Artificial (IA) que tem como objetivo cruzar dados e identificar padrões faciais que certifiquem a identidade de uma pessoa.

Robótica Ramo da tecnologia voltado para os sistemas mecânicos e automáticos, os quais são programados para executar determinadas tarefas. Na Agricultura 5.0, está sendo usado para o monitoramento da lavoura via terrestre.

Startup Empresa emergente e inovadora, que agregue e traga algo novo ao mercado, seja um produto, serviço ou modelo de negócio

Sustentabilidade É o grande lema da humanidade. Envolve, principalmente, a sustentabilidade social, econômica e ambiental. No agronegócio, a sustentabilidade ambiental e é possível por meio do uso da tecnologia.



Taxas variáveis Aplicação de insumos (adubos, fertilizantes, agrotóxicos) no local e quantidade exatas onde há necessidade de aplicação.



