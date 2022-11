GOL faz voo inaugural entre Salvador e Lençóis, na Chapada Diamantina

A GOL Linhas Aéreas realizou nesta quarta-feira (9) o seu voo inaugural ligando Salvador (SSA) a Lençóis (LEC), mais novo destino da companhia aérea. O voo G3 8017, operado em parceria com a VOEPASS, partiu às 13h55 e pousou às 15h10, com retorno da mesma aeronave à capital baiana no voo G3 8018. Lençóis é porta de entrada para a Chapada Diamantina, entre os principais destinos de ecoturismo no Brasil.

O voo inaugural contou com a presença da prefeita de Lençóis, Vanessa Senna, e de autoridades locais, além de Randall Saenz Agüero, Diretor de Alianças da GOL. As operações tiveram direito a cortes de faixas nos dois destinos

“A inauguração desta rota entre Salvador e Lençóis valoriza a aposta da companhia na expansão regional como forma de promover o desenvolvimento e contribuir para a geração de riquezas. As projeções para este novo destino são promissoras ao atender uma das regiões turísticas mais importantes da Bahia com voos diretos a Salvador”, destaca Randall.

"A conectividade aérea é fundamental para o desenvolvimento da atividade turística e o fortalecimento dos destinos. A linha Salvador-Lençóis facilita o acesso à Chapada Diamantina, uma das zonas turísticas mais procuradas. Isso trará como resultado mais emprego e mais renda para os baianos”, explicou o secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar.

"O Aeroporto de Lençóis atende toda a Chapada Diamantina, um dos mais importantes destinos de turismo de natureza do Brasil e a maior zona turística do Mapa do Turismo Brasileiro. Além de essencial para o turismo de natureza, o Aeroporto de Lençóis tem potencial para ser um vetor de desenvolvimento regional facilitando também viagens e eventos de negócio”, afirmou Vanessa Senna, prefeita de Lençóis.

Nos trechos de ida e volta, a VOEPASS utiliza a aeronave ATR-72, com capacidade para 68 passageiros. Os bilhetes são comercializados exclusivamente pela GOL. Os voos acontecerão às quartas, saindo de Salvador às 15h10 e retornando às 16h55, e aos domingos, saindo da capital baiana às 9h15 e voltando de Lençóis às 12h15.

