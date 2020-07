GOL retoma voos regionais no Nordeste; Salvador terá rotas para sete cidades

A GOL Linhas Aéreas está retomando mais voos regionais e terá novos destinos a partir do mês que vem. Serão sete rotas no Nordeste que conectam o Aeroporto Internacional de Salvador às cidades de Vitória da Conquista, Porto Seguro, Ilhéus e Barreiras, no interior do estado, além de Aracaju (SE), Maceió (AL) e Petrolina (PE).

Segundo a empresa, estas rotas regionais serão operadas pela parceira VOEPASS. O início das vendas está previsto para 31 de julho (sexta-feira), e os voos irão começar um mês depois, em 31 de agosto. Os bilhetes são comercializados exclusivamente pela GOL e estarão disponíveis para compra no aplicativo, no site (www.voegol.com.br), nas lojas VoeGOL e em agências de viagem.

A novidade vai oferecer reforço para os estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, permitindo que os clientes da região Nordeste tenham acesso mais rápido aos destinos nacionais da GOL. Ainda de acordo com a companhia, a iniciativa garante o transporte dos que realmente precisam se deslocar neste período de pandemia e incentivando a retomada da aviação regional.

Medidas de segurança

Todos os procedimentos regulares foram reforçados para dar segurança aos passageiros, seguindo os padrões de sanitização da aviação civil estabelecidos pelos órgãos responsáveis. Entre as medidas nas aeronaves operadas pela VOEPASS, estão o aumento do tempo de solo para procedimentos de desinfecção antes de cada etapa de voo; uso obrigatório de máscara para tripulação, colaboradores e passageiros; disponibilização de álcool em gel; e desembarque setorial, para evitar aglomerações.

"Primeira companhia a solicitar o uso de máscaras por todos os Clientes nos voos em operação (desde 10/5), a GOL tem como base para essa medida as informações científicas mais recentes e as recomendações de diversos órgãos públicos pelo Brasil e pelo mundo. A obrigação do uso das máscaras passou a ser uma questão de segurança coletiva, mais do que uma decisão individual", afirma a empresa, em nota.

Medidas extraordinárias de atendimento foram adotadas a favor dos Clientes e dos Colaboradores, como técnicas de distanciamento social; uso de adesivos para demarcar a distância mínima durante o processo de embarque e também a bordo.

Confira as frequências e horários dos voos

SALVADOR – VITÓRIA DA CONQUISTA

Origem Destino Frequência Salvador 6h45 Vitória da Conquista 8h Segunda a sábado Vitória da Conquista 8h30 Salvador 9h40 Segunda a sábado Salvador 19h Vitória da Conquista 20h15 Todos dias, exceto aos sábados. Vitória da Conquista 20h45 Salvador 21h55 Todos dias, exceto aos sábados.

SALVADOR – BARREIRAS

Origem Destino Frequência Salvador 19h Barreiras 21h Todos os dias, exceto aos sábados Barreiras 21h30 Salvador 23h30 Todos os dias, exceto aos sábados.

SALVADOR – PORTO SEGURO

Origem Destino Frequência Salvador 10h30 Porto Seguro 11h15 Terça, quinta e sexta Porto Seguro 12h20 Salvador 13h45 Terça, quinta e sexta Salvador 15h05 Porto Seguro 16h25 Segunda, quarta e domingo. Porto Seguro 16h55 Salvador 18h20 Segunda, quarta e domingo.

SALVADOR – ILHÉUS

Origem Destino Frequência Salvador 11h15 Ilhéus 12h15 Segunda, quarta e domingo. Ilhéus 12h45 Salvador 13h45 Segunda, quarta e domingo. Salvador 15h05 Ilhéus 16h05 Terça, quinta e sexta Ilhéus 16h35 Salvador 17h35 Terça, quinta e sexta





SALVADOR – PETROLINA

Origem Destino Frequência Salvador 6h20 Petrolina 7h45 Segunda a sábado Petrolina 8h15 Salvador 9h40 Segunda a sábado

SALVADOR – MACEIÓ

Origem Destino Frequência Salvador 10h20 Maceió 11h50 Segunda, quarta e sexta Maceió 12h20 Salvador 13h45 Segunda, quarta e sexta Salvador 15h05 Maceió 16h35 Terça, quinta e domingo Maceió 17h05 Salvador 18h30 Terça, quinta e domingo

SALVADOR – ARACAJU

Origem Destino Frequência Salvador 11h05 Aracaju 12h10 Terça, quinta e sábado Aracaju 12h20 Salvador 13h45 Terça, quinta e sábado Salvador 15h05 Aracaju 16h10 Segunda, quarta e sexta Aracaju 16h40 Salvador 17h45 Segunda, quarta e sexta

* Datas e horários sujeitos a alterações.