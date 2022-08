Gol vai comercializar rotas operadas pela Abaeté Linhas Aéreas na Bahia

A companhia aérea Gol fechou uma parceria de compartilhamento de voos (Codeshare) com a Abaeté Linhas Aéreas para comercializar rotas ligando Salvador a cidades do interior e litoral da Bahia. O acordo, que ainda está em fase de implementação, prevê que clientes da Gol possam voar com a companhia parceira para localidades como Morro de São Paulo, Mucugê, Boipeba e Península de Maraú. As novas rotas trarão maior conectividade de passageiros para cidades do interior baiano, fomentando ainda mais o turismo no estado.

Com o acordo, os clientes passarão a ter facilidades como compra única dos bilhetes em todos os canais de vendas da Gol, além de único check-in e despacho de bagagem da origem até o destino final. Quando disponibilizadas as novas rotas e frequências, estas operações serão realizadas por aeronaves Cessna Grand Caravan com capacidade para nove passageiros.

“A Bahia é um importante destino turístico no Nordeste e, agora, os clientes poderão conhecer Morro de São Paulo, Mucugê, Boipeba e Península de Maraú que contam com paisagens belíssimas, conectando com toda a malha da Gol a partir de Salvador. Poder encurtar distâncias é motivo de muita alegria”, comenta Randall Saenz Agüero, diretor de Alianças, Internacional e Distribuição da Gol.

A expansão faz parte do incremento da demanda por voos para cidades do interior do Brasil, fortalecida por parcerias firmadas entre a Gol e companhias de alcance regional, como a Abaeté. “Acreditamos que esta parceria fortalecerá o turismo na Bahia, facilitando acesso e experiência de viagem a destinos paradisíacos do Estado. Com o Codeshare com a Gol vamos fortalecer as rotas aéreas para Morro de São Paulo e para a Península de Maraú. Além disso, lançaremos novos voos para Boipeba e Mucugê”, enfatiza Héctor Amada, CEO da Abaeté Linhas Aéreas.

Amada destacou ainda que a Abaeté é a empresa aérea brasileira que há mais tempo opera em território nacional, nasceu na Bahia e desde sua criação tem como objetivo oferecer serviço aéreo a localidades de difícil acesso e, sempre focada no turismo de alto valor agregado.