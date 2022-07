Goleiro do Bahia é pego no flagra dando em cima de esposa de torcedor; ouça

O Bahia pode não estar em uma fase boa, mas o goleiro do time, Mateus Claus, tem dado uma bola fora, longe dos campos. Isso porque o atleta foi pego no flagra, na noite desta segunda-feira (25), dando em cima de uma mulher pelo direct do Instagram.

Até aí tudo bem. A situação piorou quando o marido da moça, que também é torcedor do Bahia, não perdeu tempo e logo mandou uma mensagem de áudio para o goleiro.

“Ô, pai, o Bahia na situação que tá, perdendo, empatando, você, em vez de focar em treinar, em ser o goleiro titular do Bahia, você tá atrás da mulher dos outros? Você sabe que a mulher namora, e você tá atrás da mulher dos outros. Tome vergonha, pô, vá treinar”.

Nas redes sociais, torcedores do Bahia e do Vitória não perderam a oportunidade de entrar na brincadeira. "Mateus Claus só mostrou que tem toda capacidade de ser o titular do gol do Bahia! Como todo bom goleiro, não deixa passar nada, inclusive, a nega dos outros!", escreveu um fã do time tricolor.

"A talaricagem saiu das arquibancadas, passou para o elenco e agora estamos a nível nacional!", comentou outro torcedor.