Goleiro Martín Rodríguez iniciará retorno progressivo ao futebol

O goleiro Martín Rodríguez foi liberado pelos médicos do Vitória nesta sexta-feira (31) para iniciar retorno progressivo aos treinamentos de futebol. De acordo com o clube, o goleiro passou por avaliações funcionais e os resultados apontaram que ele já tem condições de passar para a nova etapa.

"Muito contente, segui à risca as determinações dos médicos e professores, e graça a Deus me recuperei no prazo estabelecido", comemorou Martín em entrevista ao site oficial do clube.

Titular absoluto do Vitória na Série B do ano passado, Martín Rodríguez se lesionou na primeira partida desta temporada. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante o empate sem gols com o Fortaleza, no Barradão, na estreia da Copa do Nordeste, em 25 de janeiro. A cirurgia foi realizada no dia 3 de fevereiro e a previsão era de que ele voltasse a ficar à disposição entre julho e outubro.

O Vitória se prepara para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, dia 8 de agosto, contra o Sampaio Corrêa, às 19h, no Barradão. Nesta sexta-feira, o técnico Bruno Pivetti fez um trabalho tático no gramado do Barradão, mas não pôde contar com seis jogadores.

O zagueiro Maurício Ramos seguiu o tratamento para a contusão na panturrilha. Companheiro de posição, Gabriel Furtado fez exercícios na academia. Ele se recupera de uma torção no tornozelo. Com incômodo na coxa esquerda, Guilherme Rend fez um trabalho físico. Alisson Farias só fez exercícios na academia. O lateral direito Van apresentou cansaço muscular e ficou na fisioterapia. Após se recuperar de uma inflamação no joelho direito, o atacante Vico iniciou a transição.