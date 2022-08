Goleiro titular do Vitória sábado, Yuri já foi chamado por Tite

Goleiro que será titular do Vitória no jogo contra o Brasil de Pelotas, sábado (13), devido à suspensão de Dalton, Yuri tem um currículo curto, porém com história para contar. Hoje aos 21 anos, ele tem passagem pela seleção brasileira na base e também entre os profissionais. Sim, isso mesmo.

Aconteceu em maio de 2019, quando Yuri tinha somente 18 anos. A Seleção comandada por Tite se preparava para a Copa América, que seria disputada no Brasil no mês seguinte, e o treinador convocou dez jogadores para completar os treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Yuri foi um deles.

Ele e o gremista Phelipe Megiolaro foram os goleiros chamados para compor os treinos enquanto Alisson estava ausente porque disputaria a final da Liga dos Campeões da Europa com o Liverpool.

Na época Yuri era titular do time sub-20 do Vitória e ainda não tinha estreado como profissional. Isso só ocorreu em 11 de dezembro de 2020, e também de forma curiosa.

O garoto entrou em campo aos 42 minutos do 1º tempo na partida contra o Cruzeiro, pela 28ª rodada da Série B, no Barradão. Foi quando o titular Ronaldo, que voltava ao time após uma lesão, machucou novamente a coxa e não teve condições de continuar. Praticamente no primeiro lance após o recomeço, o Cruzeiro cobrou escanteio, e o zagueiro Ramon (ex-Vitória) fez o gol do triunfo mineiro por 1x0. Era a estreia também do técnico Mazola Júnior no Leão.

Quatro dias depois, o jogo seguinte reservou outra surpresa para o garoto. Ele foi o único goleiro disponível na partida contra o Juventude, pois Ronaldo seguia machucado e os reservas César e Lucas Arcanjo estavam infectados com covid-19 – e nenhum outro goleiro da base estava inscrito na competição. Foi a primeira vez de Yuri como titular, e com desfecho positivo: 1x0 para o Vitória.

Yuri disputou cinco partidas daquela campanha na Série B 2020, incluindo a vitória por 1x0 sobre o Brasil de Pelotas (RS) fora de casa, na última rodada. Fez mais dois jogos pela Copa do Nordeste 2021 e três pelo Baiano do mesmo ano. Ao todo, dez partidas pelo time principal.

Seleção de base

Yuri ainda não estourou profissionalmente, mas sempre foi visto na Toca como um goleiro promissor. Ele disputou o Mundial sub-17 de 2017 pela seleção brasileira da categoria, que na época era treinada por Carlos Amadeu (in memoriam). O Brasil, que tinha Vinicius Júnior como expoente daquela geração, terminou em 3º lugar na Índia. A Inglaterra foi campeã.

Em 2019, ele foi convocado também por André Jardine para a recém-criada seleção sub-18. Na época, apesar da idade, já era titular do sub-20 rubro-negro.