Golfinho é encontrado por banhistas na Praia da Paciência, no Rio Vermelho

Banhistas que aproveitavam a tarde de sol desta quinta-feira (13) na Praia da Paciência, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, se depararam com a presença surpreendente de um golfinho que ficou encalhado próximo à areia.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostra um grupo de pessoas que tentava ajudar o animal a retornar ao mar em segurança. Os populares acionaram o Grupo Especial de Proteção Ambiental (GEPA), da da Guarda Civil Municipal (GCM), que chegou ao local e auxiliou no resgate do animal.

O golfinho, que apresentava ferimentos na mandíbula, foi sedado e levado para o Instituto de Mamíferos Aquáticos (IMA), onde será examinado por biólogos.