Golpe do Pix: vítima perde R$ 23 mil após tentar comprar carro

Um morador do Mato Grosso do Sul perdeu R$ 23 mil após cair em um golpe. De acordo com o G1, a vítima denunciou à polícia que estava fazendo uma negociação de um carro e só quando foi finalizar a compra, se deu conta do estelionato.

O boletim de ocorrência do caso detalha que a vítima teria visto o anúncio do carro na internet e se interessou. Após o contato inicial, a negociação passou a ser feita por telefone.

Após as negociações, o suposto dono do veículo havia pedido para a vítima ir à Campo Grande, a fim de testar o carro. Então, o homem que mora em Guia Lopes da Laguna (MS), se deslocou até a capital do estado.

Chegando no local combinado com o suposto estelionatário, testou o veículo e decidiu pela compra. O vendedor disse à vítima que o pagamento poderia ser feito via PIX, para finalizar a negociação.

Após a vítima transferir de R$ 23 mil, o suspeito alegou ao homem que não teria recebido nenhuma quantia na conta bancária, momento em que a vítima teria percebido que havia caído em um golpe.