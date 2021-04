Golpe usa nome de secretaria do Governo para pedir dinheiro por cestas básicas

Um grupo de golpistas tem utilizado o nome da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia (SJDHDS) para conseguir dinheiro de gestores municipais no interior do estado. No golpe, é feita a solicitação de pagamento para que municípios possam receber cestas básicas. Golpistas procuraram gestores para solicitar a cobrança de frete para realizar a suposta entrega.



A SJDHDS emitiu nota informando que não realiza nenhum tipo de cobrança em relação a cestas básicas, e que a secretaria sequer tem distribuído alimentos neste momento. De acordo com o órgão, a ação é realizada diretamente pelo Ministério da Cidadania para municípios em situação de emergência ou calamidade pública e sem cobrança.



Os golpistas utilizam ainda um e-mail que não é oficial. A SJDHDS informa ainda que toda comunicação com gestores e técnicos municipais é feita por meio dos e-mails oficiais (@sjdhds.ba.gov.br). A secretaria solicita que pessoas que tenham sido procuradas pelos golpistas entrem façam contato com a mesma.



"A secretaria orienta àqueles que tenham sido contatados com mensagens suspeitas que entrem em contato com o órgão, uma vez que a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) já foi informada e está investigando o caso. As mensagens suspeitas podem ser encaminhadas por e-mail para a ouvidoria da SJDHDS: ouvidoria@sjdhds.ba.gov.br. Todas as denúncias serão encaminhadas à SSP-BA para que os responsáveis sejam identificados e punidos", disse a secretaria por meio de nota.