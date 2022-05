Golpista 'hackeia' perfil de pousada e faz pelo menos 14 vítimas em MG

Em um dos mais novos golpes desenvolvidos por criminosos, um caso em Minas Gerais recebeu atenção. Golpistas hackearam perfis de redes sociais de uma pousada no distrito de Santana do Riacho, e estão vendendo diárias a partir de R$ 250, com café da manhã, almoço e jantar inclusos. O anúncio atrativo menciona suítes com hidromassagem, algumas com cozinha, churrasqueira portátil e deck com espreguiçadeiras na Serra do Cipó, um dos pontos turísticos famosos do estado.

A Polícia Civil já registrou pelo menos 14 denúncias sobre o golpe envolvendo a pousada Santa Vila. As vítimas fazem o pix, acreditando que estão comprando pacotes de diárias, e depois, não recebem mais respostas.

Uma das vítimas contou ao g1 que ligou para a pousada, após fechar o pacote, foi informada que o local tinha sido vítima de uma "invasão digital".

"Perdi o dinheiro e, depois disso, o criminoso ainda debochou pelo Instagram e me bloqueou. A minha indignação é porque os donos não tiraram o site do ar. Não tive nenhum tipo de apoio deles", disse ao portal.

Segundo a Polícia Civil, nesses casos, por se tratar de um crime de estelionato, é preciso que, além do boletim de ocorrência, seja feita uma representação criminal.

Desculpas

Uma outra vítima, Rafael Ferreira da Costa, contou que pagou R$ 800 para se hospedar no último fim de semana. Foi ao local uma noite, mas ninguém o atendeu.

Foi quando enviou uma mensagem ao golpista, e recebeu, finalmente, uma resposta. O criminoso estava pedindo desculpas. "Desculpa de verdade. Deus vai te abençoar. Só não deseja meu mal", escreveu.

Os donos da pousada lamentaram o caso através do Instagram. Na terça-feira (3), o site tinha a mensagem: "Nosso antigo WhatsApp: 31 9977-0383 foi hackeado. Favor não encaminhar dados pessoais e não realizar nenhum tipo de pagamento".