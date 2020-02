O Vitória empatou com o Sport por 1x1 na Arena de Pernambuco, na tarde deste sábado (1º), pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Após um primeiro tempo sem gol, Guilherme Rend abriu o placar para o rubro-negro baiano, que, apesar da ótima atuação do goleiro Ronaldo, não conseguiu segurar a vantagem. Lucas Mugni marcou para o Sport. Assista aos melhores momentos da partida: