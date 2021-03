Google abre inscrições para estágio na área de tecnologia

Estão abertas as inscrições para o programa de estágio na área de Tecnologia oferecidos pela Google. Realizado totalmente on-line, o processo seletivo selecionará estudantes de Ciência da Computação e áreas relacionadas para atuar em regime home office. Candidatos de todo o país poderão participar.

De acordo com a empresa, os candidatos devem possuir habilidade para resolver problemas, trabalho em equipe e boa comunicação. Além disso, é exigido o domínio de Inglês. As inscrições para o estágio da Google devem ser realizadas até o dia 26 de março, pelo site de carreiras.

"Com o trabalho remoto, muitos estudantes podem seguir seu curso de graduação em seus estados e participar do nosso programa de estágio. Para nós, essa é uma chance de receber talentos de todas as regiões do país que contribuam para que os produtos e serviços da Google sejam ainda mais representativos", destacou o especialista em recrutamento da empresa, Yale Soares.





*Com informações do TechMundo

Fonte: Agência Educa Mais Brasil