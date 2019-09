Google abre inscrições para programa de estágio

Se você é um(a) estudante que gosta de resolver problemas e com vontade de aprender, essa é a sua oportunidade. Estão abertas as inscrições para a nova edição do programa de estágio Google Business Internship Program 2020 no Brasil. O programa do Google envolve um processo de formação de cinco meses.

Estudantes de graduação de qualquer universidade no Brasil interessados(as) em ingressar no Google e que tenham formatura prevista entre dezembro de 2020 e março de 2021 podem se inscrever no programa.



A multinacional informa que o Business Internship Program faz parte da estratégia de atração de talentos universitários, sendo uma importante iniciativa para que estudantes possam conhecer e vivenciar o mundo corporativo e desenvolver competências técnicas e comportamentais que os(as) auxiliarão em oportunidades efetivas no futuro próximo.



Sobre o processo de seleção

As inscrições para o programa de estágio começam no dia 2 de setembro e vão até 2 de outubro. Os(as) alunos(as) selecionados(as) farão o estágio a partir de 13 de julho de 2020 e terão a possibilidade de adquirir habilidades nas diferentes áreas de conhecimento do Google, como marketing, estratégia de negócios, vendas e publicidade on-line, consultoria de soluções técnicas para parceiros, suporte técnico de vendas, suporte ao cliente, entre outras.



Os candidatos(as) interessados(as) podem se inscrever neste link e também conferir o desenvolvimento do processo e as principais novidades nas redes sociais do Google Brasil.