Google Cloud realiza evento gratuito para desenvolvedores em Salvador

O Google Cloud realizará nesta sexta-feira (25), o Innovators Hive, evento que promoverá workshops e laboratórios técnicos com conteúdos sobre tecnologia de nuvem e as inovações da empresa no seguimento.

A capital baiana é a única cidade brasileira a receber a programação - que também aconteceu na Cidade do México - com o objetivo de conectar a comunidade local de desenvolvedores com lideranças e engenheiros do Google Cloud, marcado para às 9h, na nova sede da Vale do Dendê, no Pelourinho.

O evento terá keynote de abertura com Berthier Ribeiro-Neto, diretor de engenharia do Google na América Latina, seguido de um bate papo entre Paulo Rogério Nunes, co-fundador da Vale do Dendê, e Melina López, Gerente de Marketing para Produto e Inclusão do Google Cloud para América Latina.

Também participará Lisiane Lemos, especialista de recrutamento e diversidade no Google, que falará sobre carreira. Entre os treinamentos ministrados pelos engenheiros do Google Cloud, estão painel sobre infraestrutura de nuvem, data analytics, governança, machine learning, além de palestras sobre como criar produtos inclusivos.

Para participar é preciso se increver por meio deste link. As vagas são limitadas.