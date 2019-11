Google Maps vai mostrar trajeto em tempo real dos ônibus de Salvador

O Google Maps passará a oferecer o trajeto em tempo real dos ônibus de Salvador a partir do começo de 2020. A empresa informou nesta quinta-feira (21), em evento na capital baiana, que a ferramenta está em fase final de testes e já deve começar a aparecer para alguns usuários nas próximas semanas, com previsão de chegar para todos no início do ano que vem.

André Kowaltowski, gerente de produtos para o Google Maps, explica que a empresa fez uma parceria para obter as informações de localização dos ônibus.

"É uma combinação, a gente obviamente depende das informações da prefeitura, dessas agências de transporte público, que são as que estão instalando os GPS nos ônibus. Mas em cima disso a gente também usa a nossa inteligência artificial. Sabendo qual é o trânsio da cidade a gente consegue prever melhor assim. Não é só o GPS", afirma.

O Google Maps vai exibir para o usuário se o ônibus que ele está interessado está sendo monitorado em tempo real ou é apenas uma informação estática, baseada no horário marcado de saída. "É uma cobertura boa, significativa dos ônibus aqui de Salvador (que têm GPS). A ideia é, cada vez mais estão instalando GPS nos ônibus, depende também das empresas de ônibus. A gente tem os horários estáticos da frota inteira, a tabela, e o tempo real é um percentual significativo", acrescenta Kowaltowski.

O aplicativo permite que o usuário veja as melhores opções para chegar a um lugar, incluindo combinações entre ônibus, metrô e carros de aplicativo.