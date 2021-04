Google mostra homens armados perseguindo carro do Street View em Salvador

Ao ver as fotografias tiradas no Google Street View, é comum enxergar pessoas dando 'tchauzinho' ou fazendo alguma saudação. Porém, ao visitar a rua Emídio Pio, entre o Nordeste de Amaralina e Santa Cruz, em Salvador, o carro do Google que registra as imagens não teve uma recepção tão amistosa.

Nas fotos publicadas no Street View, que podem ser acessadas através do Google Maps, quatro homens aparecem cercando o carro. Dois deles apontam a arma em direção ao motorista, enquanto outro, sem camisa, guarda um revólver na cintura.

Em determinado momento, um dos homens chega a se aproximar do carro. Enquanto o veículo deixa a localidade, os quatro suspeitos correm atrás. Veja as fotos:

Para acessá-las, basta digitar "Rua Emídio Pio, número 167" no Google Maps e, em seguida, ativar a opção Street View. As imagens foram tiradas em janeiro de 2019.

O CORREIO entrou em contato com o Google para saber se houve algum assalto ou disparo durante a captação dessas fotos, mas ainda não obteve resposta.

Rua perigosa

De acordo com moradores da região entrevistados pelo CORREIO, a Rua Emídio Pio é conhecida por ser uma das mais perigosas do bairro.

No ano passado, um suspeito de tráfico foi morto naquela localidade após um confronto com a polícia.

Também há mortes registradas na localidade após confrontos com a polícia nos anos de 2016, 2018 e 2019 - ano em que um outro homem morreu no local vítima de uma bala perdida.

Salvador que o Google viu

A capital baiana estreou no Google Street View em agosto de 2012. Na época, foi criada um grupo no Facebook com o nome "Salvador que o Google viu" para mostrar os problemas e curiosidades expostas graças ao serviço.

As fotos foram captadas em 2011 e, naquele ano, o CORREIO foi até os locais mostrados para ver se alguma mudança tinha ocorrido. Não tinha.

